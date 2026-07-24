Фитнес-гаджеты врут по-разному: приносят ли пользу популярные устройства

Daily Mail: фитнес-браслеты разных производителей показывают разные данные

Пользователи часто испытывают стыд, тревогу и разочарование, когда не достигают целей, установленных фитнес-гаджетами. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Приложения игнорируют важность самоидентификации и различие в целях, преследуемых пользователями. Автор эксперимента Софи Хайнс решила проверить эту теорию на себе, надев одновременно пять устройств от разных производителей.

Главным открытием стала не физическая тяжесть всех этих гаджетов, а катастрофические различия в данных. Например, за ночь одни часы зафиксировали шесть часов 57 минут сна, а другие— всего шесть часов 17 минут. При этом показатели «глубокой» фазы различались на целый час.

Особенно впечатляющим оказалось расхождение в подсчете сожженных калорий: один гаджет показал 2580, другой — лишь 1436, разница составила 1144 калории. Такая погрешность способна серьезно исказить картину для тех, кто следит за весом.

Единственным параметром, где устройства более-менее сошлись, оказался подсчет шагов — здесь расхождения не превышали одной-двух тысяч.

Технический журналист Майкл Со, специализирующийся на электронике, объяснил, что проблема кроется в алгоритмах. Хотя сенсоры у всех примерно одинаковые, программная обработка данных везде своя.

Сама Хайнс признается, что никогда не паникует из-за «плохих» показателей, поскольку за 20 лет активного образа жизни она научилась воспринимать гаджет как помощника, а не как судью. Однако многих пользователей негативные уведомления вгоняют в стресс.

«Восемь вечера. Приближается время сна. Если вы хотите подготовиться к хорошему сну, сейчас самое время начинать успокаивать свой разум и тело», — раздраженно вспоминает журналистка совет фитнес-часов, который получила во время мытья посуды.

В итоге, сняв все устройства, она ощутила облегчение и сделала вывод: настоящий хозяин положения — человек, а не его цифровой двойник.

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