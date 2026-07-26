ВС РФ поразили предприятие по сборке дронов в Киеве

Вооруженные силы России нанесли удар по месту сборки и хранения беспилотников в Киеве. Об этом 26 июля сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражено промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем», которое с привлечением украинско-американских специалистов выпускало ударные дроны AQ-400 Scethe («Коса»), AQ-100 Bayonet («Штык») и разведывательные RQ-100 Scout («Скаут»). Также уничтожено другое киевское предприятие, производившее БПЛА и комплектующие.

В Одесской области удар нанесен по порту Черноморск: уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для ВСУ.

Ранее в тот же день Минобороны сообщило о групповом ударе по Киеву, в ходе которого поражены объекты военно-промышленного комплекса, задействованные в производстве и хранении беспилотников.

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