Подросток без прав насмерть сбил двоих мужчин в Красноярском крае

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 1 382 0

Оба человека скончались до приезда скорой.

ДТП с участием пьяного подростка в Красноярском крае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Красноярском крае 17-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения стал виновником смертельного ДТП. Инцидент произошел 26 июля, сообщили в региональном МВД.

Подросток управлял автомобилем без водительских прав и столкнулся с пешеходами. В результате аварии погибли двое жителей региона в возрасте 46 и 35 лет — они скончались до приезда скорой помощи. Кроме того, с травмами был госпитализирован 20-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2109.

На несовершеннолетнего водителя составлены административные протоколы на сумму более 47 тысяч рублей. Также сотрудники правоохранительных органов направили рапорт о привлечении родителей подростка к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ростове-на-Дону в результате ДТП погибла известная в байкерских кругах женщина, выступавшая под псевдонимом Соната. Об этом информирует «Российская газета» со ссылкой на источник.

По предварительным данным, смертельная авария произошла в микрорайоне Стройгородок, недалеко от мемориала «Авиаторам всех поколений». Обстоятельства случившегося пока не уточняются. Погибшая воспитывала двоих детей. Друзья и близкие женщины уже организовали сбор средств в помощь семье.

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