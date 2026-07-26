ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве

Армия России нанесла групповой удар по Киеву, поразив объекты военно-промышленного комплекса Украины. Об этом 26 июля сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в столице поражены предприятия, задействованные в производстве, сборке и хранении беспилотников и комплектующих к ним. Кроме того, удары нанесены по военным объектам в Одесской области: в порту Черноморск уничтожены объекты, используемые для доставки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов.

Накануне российские войска поразили объекты в портах Николаев и Черноморск, а также на переходе морем уничтожили балкер, три сухогруза и быстроходный десантный катер CV-90.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за сутки российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской области — Захаровку и Ивашкино. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, активные действия подразделений группировки войск «Север» позволили взять под контроль эти села. На минувшей неделе этой же группировкой были освобождены еще два населенных пункта — Волоховское и Артельное. Кроме того, наши военнослужащие нанесли удары по формированиям противника, включая механизированные и моторизованные бригады, подразделения терробороны, аэромобильные силы и штурмовой полк ВСУ.

Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял около 1700 боевиков, а также танк, 17 бронемашин, 97 автомобилей, 13 артиллерийских орудий и две установки РСЗО «Град».

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