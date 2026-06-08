Израиль против США? Как мирный процесс на Ближнем Востоке вновь оказался под угрозой срыва
Нетаньяху все меньше оглядывается на Трампа, хотя президент утверждает, что только он сам «принимает решения».
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru
В Иране и Ливане новости об ударах по Израилю встретили ликованием. И сейчас обострение конфликта ведет Ближний Восток к еще более опасному сценарию. Кроме того, вносит раскол в отношения между Израилем и США.
Нетаньяху, похоже, все меньше оглядывается на Вашингтон. И теперь весь мирный процесс под угрозой окончательного срыва. Международные авиакомпании срочно меняют маршруты, обходя опасную зону стороной — воздушное пространство над Ираном, Ираком и Сирией практически опустело. Насколько близок регион к точке невозврата — знает корреспондент «Известий» Мария Коровина.
Огненный — почти без передышки. После напряженной ночи под ударами вновь Тегеран, Исфахан, Шираз — там ЦАХАЛ бьет прицельно по международному аэропорту. В столице республики, по данным Al Jazeera, прилет по университету и зданию министерства иностранных дел.
С рассветом израильские истребители атаковали ПВО в иранской столице. А ночью били по радарам, ракетным складам, базам КСИР и нефтехимическим заводам, тем самым отвечая уже на атаки Ирана по центру и северу Израиля. Звуки сирен разнеслись по стране, когда на часах было десять вечера.
Как утверждают в Тегеране, целями были военные базы и точки запуска беспилотников. Всего КСИР выпустили 30 ракет. Но сильнее всего в генштабе не понравилась атака на авиабазу Рамат-Давид — ту самую, откуда ЦАХАЛ запускает ракеты по Ливану.
«Иран не позволит Израилю или США повторять свои нападения каждый день и расширять их масштаб, ограничиваясь лишь общим заявлением о приверженности прекращению огня, которое постоянно и многократно нарушается. Инцидент, произошедший за последние 24 часа, лишь усугубит это беспорядочное положение в дипломатическом процессе», — заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Возобновление ударов в Тегеране официально называют возмездием за действия Израиля в Ливане. О том, что все идет именно по такому сценарию, стало понятно после удара ЦАХАЛ по пригороду Бейрута. Не послушался израильский ставленник американского Белого дома окрика с Капитолийского холма.
«Я принимаю решения. Я принимаю все решения. Нетаньяху не принимает решений. И атаки не повлияют на сделку. Они не принесли никакого результата», — заявил президент США Дональд Трамп.
Выходит, что все-таки Нетаньяху гнет свою собственную ястребиную линию.
«Сегодня утром Израиль послал Ирану стратегический сигнал: мы действуем независимо. Президент Трамп, возможно, и говорил Израилю не предпринимать никаких действий, но в итоге Израиль сделал то, что считал необходимым», — сказал член партии «Национальное единство» Яаков Кац.
Выглядит все как открытый вызов Трампу. Впрочем, эксперты не исключают, что атака могла быть вполне скоординированным действием Тель-Авива и Вашингтона. Так называемая контролируемая эскалация — для Трампа один из любимых приемов давления. Ловушка в том, что тут всего не просчитаешь. И вот уже Тегеран грозит разнести нефтяные и газовые объекты, связанные с Израилем, США и их союзниками, в регионе. А йеменские хуситы официально объявляют о полной морской блокаде Израиля со стороны Красного моря.
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