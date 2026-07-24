Есть контакт: встреча Лаврова и Рубио подтвердила, что США настроены на диалог

Рубио назвал откровенным и хорошим разговор с Лавровым

Россия готова к завершению войны, а дальнейшие поставки оружия Украине недопустимы. Это два основных тезиса, которые обсуждаются в зарубежной прессе после главной международной политической встречи недели. Она продлилась всего 37 минут, за которые Сергей Лавров и Марко Рубио пришли к очень важному выводу: «духа Анкориджа» для США больше не существует и надо искать другие варианты.

Это не значит, что придется начинать с нуля. Все-таки Москва и Вашингтон провели десятки встреч на разных уровнях и прекрасно понимают друг друга. Именно поэтому сегодня в Кремле подтвердили очередной визит в Москву переговорщиков Уиткоффа и Кушнера. А вот вопросы, которые они должны будут обсуждать, были определены как раз во время разговора на Филиппинах. Из Манилы передает обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Сначала в комнату заходит Сергей Лавров. Потом приглашают журналистов. Внутри — тесно, американцы вопреки собственным просьбам и договоренностям, начинают выкрикивать вопросы нашему министру — что-то про Иран, Украину.

«Говорите громче», — иронизирует глава МИД РФ Сергей Лавров.

Делегации — за небольшим столом с темно-зеленым сукном. Друг напротив друга — пять на пять. На столах только вода, блокноты и шариковые ручки. Никаких наушников для перевода не видно. Всего 45 секунд дали журналистам на съемки внутри, сразу после узнаем у Марии Захаровой детали организации переговоров.

— Кто был инициатором переговоров, этой встречи в Маниле?

— Американская сторона вышла с таким предложением, соответственно, российская делегация согласилась.

Понятно, что главная тема — урегулирование украинского конфликта. Сергей Лавров заявлял: в Анкоридже, на саммите президентов, удалось договориться о том, как прекратить боевые действия, Россия согласилась на предложения Вашингтона. А потом тот же Рубио заявил, что никаких договоренностей и не было.

Пришлось заново объяснять американцам, как обстоят дела на фронте и что изменилось с августа 2025 года.

«Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России «стратегическое поражение», — сообщили в МИД РФ по итогам встречи.

У американцев, впрочем, свой взгляд на уже достигнутые в Анкоридже договоренности. Оказывается, Вашингтону не удалось убедить Киев.

«Нам придется искать новые предложения и идеи, потому что, безусловно, эта идея была неприемлема для Украины в то время, и я не думаю, что она приемлема сейчас. На практике она, вероятно, еще менее приемлема для них», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Очевидно, что разговор на встрече — не только о мирном урегулировании. Косвенно это подтвердил накануне и госсекретарь США Марко Рубио, он сказал, что конфликт на Украине помешал найти общие точки соприкосновения, но это не означает, что попыток больше не будет», — отметил корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Например, что мешает прямо сейчас нормализовать работу дипломатов, посольств и консульств, которая была сведена к минимуму при демократах в Белом доме? Или восстановить авиасообщение между странами? Препятствия — исключительно со стороны Вашингтона.

«С. В. Лавров и М. Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между ГК „Роскосмос“ и НАСА. Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США», — отметили в МИД РФ.

Но встреча Лаврова и Рубио сама по себе говорит о том, что Штаты хотят разговаривать. И диалог есть.

«У нас был хороший разговор, откровенный разговор, я не собираюсь рассказывать вам, о чем мы говорили, потому что эта дипломатия плохо работает, когда вы потом бежите к микрофонам», — указал Рубио.

Сегодняшний разговор занял около получаса. Решить глобальные вопросы за 30 минут невозможно. А, значит, будут новые встречи.

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