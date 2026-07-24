Есть контакт: встреча Лаврова и Рубио подтвердила, что США настроены на диалог
«Духа Анкориджа» больше нет, но Штаты рассчитывают на укрепление взаимопонимания.
Фото, видео: Reuters/Brendan Smialowski; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Рубио назвал откровенным и хорошим разговор с Лавровым
Россия готова к завершению войны, а дальнейшие поставки оружия Украине недопустимы. Это два основных тезиса, которые обсуждаются в зарубежной прессе после главной международной политической встречи недели. Она продлилась всего 37 минут, за которые Сергей Лавров и Марко Рубио пришли к очень важному выводу: «духа Анкориджа» для США больше не существует и надо искать другие варианты.
Это не значит, что придется начинать с нуля. Все-таки Москва и Вашингтон провели десятки встреч на разных уровнях и прекрасно понимают друг друга. Именно поэтому сегодня в Кремле подтвердили очередной визит в Москву переговорщиков Уиткоффа и Кушнера. А вот вопросы, которые они должны будут обсуждать, были определены как раз во время разговора на Филиппинах. Из Манилы передает обозреватель «Известий» Николай Иванов.
Сначала в комнату заходит Сергей Лавров. Потом приглашают журналистов. Внутри — тесно, американцы вопреки собственным просьбам и договоренностям, начинают выкрикивать вопросы нашему министру — что-то про Иран, Украину.
«Говорите громче», — иронизирует глава МИД РФ Сергей Лавров.
Делегации — за небольшим столом с темно-зеленым сукном. Друг напротив друга — пять на пять. На столах только вода, блокноты и шариковые ручки. Никаких наушников для перевода не видно. Всего 45 секунд дали журналистам на съемки внутри, сразу после узнаем у Марии Захаровой детали организации переговоров.
— Кто был инициатором переговоров, этой встречи в Маниле?
— Американская сторона вышла с таким предложением, соответственно, российская делегация согласилась.
Понятно, что главная тема — урегулирование украинского конфликта. Сергей Лавров заявлял: в Анкоридже, на саммите президентов, удалось договориться о том, как прекратить боевые действия, Россия согласилась на предложения Вашингтона. А потом тот же Рубио заявил, что никаких договоренностей и не было.
Пришлось заново объяснять американцам, как обстоят дела на фронте и что изменилось с августа 2025 года.
«Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России «стратегическое поражение», — сообщили в МИД РФ по итогам встречи.
У американцев, впрочем, свой взгляд на уже достигнутые в Анкоридже договоренности. Оказывается, Вашингтону не удалось убедить Киев.
«Нам придется искать новые предложения и идеи, потому что, безусловно, эта идея была неприемлема для Украины в то время, и я не думаю, что она приемлема сейчас. На практике она, вероятно, еще менее приемлема для них», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Очевидно, что разговор на встрече — не только о мирном урегулировании. Косвенно это подтвердил накануне и госсекретарь США Марко Рубио, он сказал, что конфликт на Украине помешал найти общие точки соприкосновения, но это не означает, что попыток больше не будет», — отметил корреспондент «Известий» Николай Иванов.
Например, что мешает прямо сейчас нормализовать работу дипломатов, посольств и консульств, которая была сведена к минимуму при демократах в Белом доме? Или восстановить авиасообщение между странами? Препятствия — исключительно со стороны Вашингтона.
«С. В. Лавров и М. Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между ГК „Роскосмос“ и НАСА. Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США», — отметили в МИД РФ.
Но встреча Лаврова и Рубио сама по себе говорит о том, что Штаты хотят разговаривать. И диалог есть.
«У нас был хороший разговор, откровенный разговор, я не собираюсь рассказывать вам, о чем мы говорили, потому что эта дипломатия плохо работает, когда вы потом бежите к микрофонам», — указал Рубио.
Сегодняшний разговор занял около получаса. Решить глобальные вопросы за 30 минут невозможно. А, значит, будут новые встречи.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
73%
Нашли ошибку?