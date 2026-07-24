«Приготовили билеты в ад»: Иран пообещал мстить США за каждого погибшего

Тегеран пригрозил убивать военных США в ответ за каждого погибшего иранца

Армия Ирана будет убивать по одному американскому военнослужащему за каждого погибшего при ударах США гражданина исламской республики. Об этом заявил командующий Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи, передает агентство Tasnim.

«За каждого убитого городого гражданина Исламской Республики Иран один американский военнослужащий будет отправлен к праотцам. Мы приготовили для вас бесплатные и прямые билеты в ад», — заявил Абдоллахи.

По его словам, такой принцип Тегеран намерен считать официальной стратегией дальнейшего противостояния.

Вооруженное противостояние между США и Ираном началось в феврале 2026 года. В июне стороны договорились о прекращении огня, однако перемирие продлилось недолго, и спустя несколько недель боевые действия возобновились.

С середины июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) ежедневно сообщает о новых ударах по территории Ирана. По данным американской стороны, целями становятся военные объекты и инфраструктура.

Иран, в свою очередь, наносит удары по американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США атакуют территорию Ирана уже 13 ночь подряд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС