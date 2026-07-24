«Приготовили билеты в ад»: Иран пообещал мстить США за каждого погибшего

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 48 0

Это станет официальной стратегией исламской республики.

Чем Иран угрожает США

Фото: www.globallookpress.com/Irgc Official Webiste

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тегеран пригрозил убивать военных США в ответ за каждого погибшего иранца

Армия Ирана будет убивать по одному американскому военнослужащему за каждого погибшего при ударах США гражданина исламской республики. Об этом заявил командующий Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи, передает агентство Tasnim.

«За каждого убитого городого гражданина Исламской Республики Иран один американский военнослужащий будет отправлен к праотцам. Мы приготовили для вас бесплатные и прямые билеты в ад», — заявил Абдоллахи.

По его словам, такой принцип Тегеран намерен считать официальной стратегией дальнейшего противостояния. 

Вооруженное противостояние между США и Ираном началось в феврале 2026 года. В июне стороны договорились о прекращении огня, однако перемирие продлилось недолго, и спустя несколько недель боевые действия возобновились.

С середины июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) ежедневно сообщает о новых ударах по территории Ирана. По данным американской стороны, целями становятся военные объекты и инфраструктура.

Иран, в свою очередь, наносит удары по американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США атакуют территорию Ирана уже 13 ночь подряд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.03
-0.37 88.89
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:34
Богатство по-русски: РФ вошла в пятерку лидеров по росту числа миллионеров
22:22
«Не попутала ли ты?» — Катя Гордон обвинила Иду Галич в лицемерии
21:53
Из-за пожаров Испания потеряла более двух миллионов евро
21:29
Адвокат Лерчек опроверг запрет на ее передвижение по РФ
21:00
Опаснее унитаза: найден самый грязный предмет в общественных местах
20:55
«Приготовили билеты в ад»: Иран пообещал мстить США за каждого погибшего

Сейчас читают

Варенье не варю, готовлю вкусное желе из смородины на зиму — 7 проверенных рецептов
Первый тур РПЛ-2026/27: дебют нового ЦСКА и проверка «Спартака»
Внеземной разум: стала известна причина, по которой инопланетян до сих пор не обнаружили
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео