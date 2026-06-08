Дети на карете: в Петербурге подростки придумали опасное развлечение

В Петербурге подростки придумали опасное развлечение

Подростки в Петербурге придумали новое опасное развлечение. Они забрались на повозку, которая катала туристов в центре города. Обзорную экскурсию снимали на видео. Но долго любоваться видами Северной столицы не получилось. Проезжая мимо Исаакиевского собора, кучер все-таки заметил на крыше «зайца».

Но пока он общался с подростком на крыше, позади ехал еще один зацепер. И только когда кучер решил использовать хлесткий аргумент, нарушители поспешили скрыться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Нижним Тагилом подросток упал в Валегинский карьер с 20-метровой высоты и выжил. Компания гуляла вдоль верхней кромки обрыва, когда один из парней потерял равновесие и сорвался вниз. Пострадавший не растерялся и самостоятельно вызвал спасателей.

Специалисты использовали альпинистское снаряжение: зафиксировали подростка на носилках и спустили еще на 50 метров до дна карьера, где его уже ждала бригада скорой помощи. Информация о состоянии парня уточняется. Ранее сообщалось о расчетах БПЛА «Орлан-10», которые вскрыли позиции ВСУ.

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