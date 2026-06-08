Дети на карете: в Петербурге подростки придумали опасное развлечение

Эфирная новость 12 0

Разбираться с нарушителями пришлось жесткими методами.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Петербурге подростки придумали опасное развлечение

Подростки в Петербурге придумали новое опасное развлечение. Они забрались на повозку, которая катала туристов в центре города. Обзорную экскурсию снимали на видео. Но долго любоваться видами Северной столицы не получилось. Проезжая мимо Исаакиевского собора, кучер все-таки заметил на крыше «зайца».

Но пока он общался с подростком на крыше, позади ехал еще один зацепер. И только когда кучер решил использовать хлесткий аргумент, нарушители поспешили скрыться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Нижним Тагилом подросток упал в Валегинский карьер с 20-метровой высоты и выжил. Компания гуляла вдоль верхней кромки обрыва, когда один из парней потерял равновесие и сорвался вниз. Пострадавший не растерялся и самостоятельно вызвал спасателей.

Специалисты использовали альпинистское снаряжение: зафиксировали подростка на носилках и спустили еще на 50 метров до дна карьера, где его уже ждала бригада скорой помощи. Информация о состоянии парня уточняется. Ранее сообщалось о расчетах БПЛА «Орлан-10», которые вскрыли позиции ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.47
-0.83 85.56
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:08
В Узбекистане шесть человек погибли в результате взрыва заправки газовых баллонов
16:08
Сбой — не проблема: в России хотят ввести новые правила оплаты парковок
16:02
Дети на карете: в Петербурге подростки придумали опасное развлечение
15:50
В ЦИК РФ отметили недостаточную подготовку избирательных комиссий Армении
15:47
Лавров: Россия готова к переговорам с Украиной, но без жульничества
15:41
«Выселяю мать? Нет!» — Сын Децла раскрыл правду о семейном конфликте

Сейчас читают

Поставки СПГ в Европу падают, не помогает и Норвегия: газ снова дороже $ 600
Умер основатель и лидер «Опасных соседей» Глеб Малечкин
«Наше любимое число»: Медведева раскрыла подробности свадьбы с Гайнутдиновым
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео