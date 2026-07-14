Гендер-пати в Петербурге обернулось скандалом из-за прохожих
Видеоролик с перепалкой набрал миллионы просмотров.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Популярная церемония, во время которой родители узнают пол ребенка, ее еще называют гендер-пати, вызвала множество споров в сети. В Петербурге супруги хотели запечатлеть трогательный момент на камеру. Но в кадр постоянно попадали прохожие.
После нескольких дублей главная героиня ролика не выдержала и вступила в словесную перепалку, пытаясь в отборных выражениях объяснить, что прохожие портят ответственный момент.
Ролик сразу набрал миллионы просмотров. Владельцам аккаунта даже пришлось отключить комментарии под видео — мнения пользователей разделились на два лагеря. Под постом разгорелись споры о том, кто же был прав в произошедшем конфликте.
А вот главную интригу так и не раскрыли — пол ребенка остался неизвестен.
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