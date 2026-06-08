Песков заявил о многочисленных нарушениях на выборах в Армении

Кремль фиксирует большое количество нарушений в ходе парламентских выборов в Армении, но пока не спешит с официальными итоговыми заявлениями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фиксируем сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в этих выборах», — сказал Песков на брифинге, отметив, что окончательные выводы делать еще рано.

Ранее Министерство иностранных дел России выступило с жесткой оценкой, заявив о грубом попрании демократических процедур. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что избирательная кампания и само голосование проходили в обстановке жестких репрессий против оппозиции, а под «каток» преследований попала даже Армянская апостольская церковь.

Парламентские выборы в Армении состоялись в воскресенье, 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о беспрецедентном давлении на оппозицию на выборах в Армении. По ее словам, нападки были направлены только на те политические силы, которые выступают за укрепление союза с Россией, продолжение участия в евразийской интеграции и отказ от тупикового курса на вступление в Евросоюз.

Захарова отметила, что под «каток» преследований попала и Армянская апостольская церковь. Это, по ее мнению, грубое попрание демократических принципов. Россия будет строить отношения с Арменией, исходя из реальных действий армянского руководства.

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