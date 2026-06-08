Захарова заявила о беспрецедентном давлении на оппозицию на выборах в Армении

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко Срочная новость 51 0

Нападки были направлены только на те политические силы, которые выступают за укрепление союза с Россией.

Захарова о выборах в Армении

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления на оппозиционные силы и активного вмешательства западных стран. Об этом заявила официальный представитль МИД РФ Мария Захарова.

«Под „каток“ преследований попала и традиционно глубоко почитаемая в стране Армянская апостольская церковь. Все это — грубое попрание Ереваном демократических принципов и процедур проведения свободных выборов», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что нападки направлены только на те политические силы, которые выступают за укрепление союза Армении с Россией, продолжение ее участия в евразийской интеграции и отказ от «тупикового курса» на вступление в Евросоюз.

Россия будет строить отношения с Арменией, исходя из реальных действий армянского руководства, сказала Мария Захарова. Как отметила дипломат, в армянском обществе существует явный запрос на развитие связей с Россией и дальнейшее пребывание Армении в ЕАЭС. Армянский народ для России братский, и Россия желает ему мира и процветания.

Результаты обработки данных со всех избирательных участков показали, что партия Пашиняна не набрала более 50% голосов, несмотря на его ночные заявления о победе в штабе. Даже с учетом всех нарушений, таких как вбросы, «карусели», повторные голосования и манипуляции со списками избирателей, ему удалось получить лишь 49,8% голосов. Несмотря на то, что Пашинян имел полный контроль над Центризбиркомом, там не решились присвоить ему большинство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.47
-0.83 85.56
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:36
ФТС исключила связь пробки на границе с Казахстаном с работой таможни РФ 
14:31
Дом Андрея Макаревича* в Израиле поврежден обломками иранской ракеты
14:22
Art Pictures Distribution назвал лидеров зарубежного проката по сборам
14:20
Путин встретился с главой ОСК Андреем Пучковым
13:59
Ходорковскому* заочно вынесли приговор по делу о распространении фейков о ВС РФ 
13:46
Пассажиров атакованного ВСУ поезда в Крыму доставили в Симферополь

Сейчас читают

Поставки СПГ в Европу падают, не помогает и Норвегия: газ снова дороже $ 600
«Ужасное предательство»: Боня рассказала об аборте в 18 лет
«Дискотека Авария» устроила вакханалию на концерте в Иркутске
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео