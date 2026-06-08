Захарова заявила о беспрецедентном давлении на оппозицию на выборах в Армении

Выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления на оппозиционные силы и активного вмешательства западных стран. Об этом заявила официальный представитль МИД РФ Мария Захарова.

«Под „каток“ преследований попала и традиционно глубоко почитаемая в стране Армянская апостольская церковь. Все это — грубое попрание Ереваном демократических принципов и процедур проведения свободных выборов», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что нападки направлены только на те политические силы, которые выступают за укрепление союза Армении с Россией, продолжение ее участия в евразийской интеграции и отказ от «тупикового курса» на вступление в Евросоюз.

Россия будет строить отношения с Арменией, исходя из реальных действий армянского руководства, сказала Мария Захарова. Как отметила дипломат, в армянском обществе существует явный запрос на развитие связей с Россией и дальнейшее пребывание Армении в ЕАЭС. Армянский народ для России братский, и Россия желает ему мира и процветания.

Результаты обработки данных со всех избирательных участков показали, что партия Пашиняна не набрала более 50% голосов, несмотря на его ночные заявления о победе в штабе. Даже с учетом всех нарушений, таких как вбросы, «карусели», повторные голосования и манипуляции со списками избирателей, ему удалось получить лишь 49,8% голосов. Несмотря на то, что Пашинян имел полный контроль над Центризбиркомом, там не решились присвоить ему большинство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.