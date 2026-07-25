Песков заявил о застое в отношениях России и США

Россия пока не видит признаков улучшения отношений с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с 5-tv.ru, подчеркнув, что говорить о прогрессе в двустороннем диалоге пока преждевременно.

По словам представителя Кремля, американская сторона по-прежнему связывает развитие контактов с Москвой исключительно с вопросом украинского урегулирования.

«Американцы — в двустороннем плане никаких подвижек нет, в плане двусторонних отношений. Они по-прежнему индексируются на украинское урегулирование. Пока ничего другого нет», — рассказал пресс-секретарь.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио в рамках саммита АСЕАН заявил, что окончательный разрыв двусторонних отношений и полное прекращение контактов между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки стали бы опасной ошибкой.

После данного заявления Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США 24 июля провели переговоры на саммите АСЕАН в Маниле.

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