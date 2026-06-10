Миф рухнул: чем на самом деле белые яйца отличаются от коричневых

Mirror: белые и коричневые яйца на самом деле различаются между собой

Популярная британская сеть супермаркетов решила полностью отказаться от продажи коричневых яиц, оставив на полках только белые. Новость вызвала оживленное обсуждение среди покупателей. Многие начали задаваться вопросом, действительно ли между белыми и коричневыми яйцами существует разница и стоит ли переживать из-за исчезновения привычного продукта.

Как сообщило издание Mirror, в самой компании решение объяснили экологическими соображениями. Согласно внутренним расчетам сети, белые яйца обладают примерно на 12,7% меньшим углеродным следом по сравнению с коричневыми.

Причина связана с особенностями кур-несушек: птицам, которые несут белые яйца, требуется меньше корма для производства такого же количества продукции.

Поскольку производство кормов формирует от половины до 60% экологического воздействия всей яичной отрасли, даже небольшое снижение потребления ресурсов может заметно сказаться на итоговых выбросах.

Почему цвет яйца оказался вопросом экологии

Ежегодно жители Великобритании потребляют около 14,5 миллиарда яиц. По оценкам специалистов, производство такого объема связано с выбросом примерно 4,35 миллиона тонн углекислого газа.

Если бы вся отрасль смогла добиться такого же снижения углеродного следа, объем выбросов мог бы уменьшиться более чем на 550 тысяч тонн CO2 ежегодно. Эксперты сравнивают этот эффект с исчезновением почти 300 тысяч автомобилей с британских дорог.

Именно поэтому белые яйца сегодня рассматриваются не только как продукт питания, но и как один из инструментов снижения экологической нагрузки.

Откуда взялся миф о коричневых яйцах

Интересно, что большую часть прошлого века именно белые яйца считались стандартом на британском рынке. Однако в 1970-х годах ситуация изменилась. Коричневые яйца начали восприниматься как более натуральные и качественные.

Постепенно среди покупателей сформировалось убеждение: чем темнее скорлупа и насыщеннее цвет желтка, тем лучше продукт. Со временем этот стереотип настолько укрепился, что многие стали автоматически считать белые яйца менее качественными. Однако специалисты утверждают, что подобное мнение не имеет под собой серьезных оснований.

Цвет скорлупы зависит только от курицы

Главный секрет заключается в том, что оттенок скорлупы определяется породой птицы. В большинстве случаев белые куры несут белые яйца, а коричневые — коричневые.

Никаких доказательств того, что цвет скорлупы влияет на питательную ценность продукта, нет. Эксперты подчеркивают: белые и коричневые яйца не отличаются по содержанию белков, жиров, витаминов или микроэлементов.

Почему желток бывает ярко-оранжевым

Еще один популярный миф связан с цветом желтка. Многие покупатели уверены, что насыщенный оранжевый оттенок является признаком высокого качества продукта и более здоровой курицы.

Однако специалисты объясняют ситуацию иначе. Популярный блогер и эксперт по питанию Санна Ван Кампен рассказал, что яркий цвет желтка чаще всего связан с рационом птицы.

«Причина, по которой желтки такие темные и оранжевые в том, что кур кормят календулой и паприкой», — отметил он.

Проще говоря, интенсивный цвет появляется благодаря определенным натуральным добавкам в корме. Речь идет, например, о бархатцах, паприке, кукурузе, моркови и других растениях, содержащих каротиноиды. Именно эти природные пигменты окрашивают желток в более насыщенные оттенки.

Выводы блогера подтверждаются и научными данными. Исследование, опубликованное в 2024 году в Национальной медицинской библиотеке США, показало, что добавление паприки в рацион кур действительно влияет на цвет желтка.

Авторы работы пришли к выводу, что паприка делает желтки более яркими и одновременно оказывает влияние на некоторые показатели здоровья птиц.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.