Аксенова, Проклова, Варлей и другие: актрисы, которые решились рассказать о сексуальных домогательствах

Актриса Любовь Аксенова в 17 лет столкнулась с сексуальным домогательством. Она записала откровенный ролик для благотворительного фонда. Ее слова стали частью цепочки признаний, которые в разные годы делали и другие известные женщины.

Каждое такое признание неизбежно вызывает эффект домино: соцсети раскалываются на тех, кто поддерживает откровенность, и тех, кто требует «не выносить личное в публичное поле».

Подробнее об этом читайте в новом материале 5-tv.ru.

Тяжелый опыт Любови Аксеновой

Актриса Любовь Аксенова поделилась личной историей из юности, которая долгое время оставалась неизвестной даже ее близкому окружению.

По словам 36-летней актрисы, события произошли, когда ей было 17 лет. Тогда она столкнулась с сексуальным домогательством.

Аксенова призналась, что в тот момент оказалась совершенно не готова к происходящему и не смогла сразу отреагировать так, как, по ее мнению, следовало бы.

«Я абсолютно растерялась. Я не знала, что сказать, как дать отпор», — рассказала артистка.

Как отметила Аксенова, пережитое потрясение оказалось настолько сильным, что она предпочла никому не рассказывать о случившемся. На протяжении долгого времени актриса держала все в себе.

После произошедшего она замкнулась в себе.

«После этого я закрылась и не рассказывала никому из своей семьи, ни друзьям, ни подругам. Я чувствовала себя, честно говоря, сломанной, слабой, какой-то слизью», — поделилась Аксенова.

Переломным моментом, как рассказала актриса, стал разговор со старшим братом. Именно ему она впервые решилась доверить свои переживания. Родственник внимательно выслушал ее и оказал поддержку, которая впоследствии помогла сделать следующий важный шаг — рассказать обо всем родителям.

По словам артистки, семья отнеслась к ее словам с пониманием.

«Слава Богу, что у меня хватило смелости сказать об этом моему брату. И он уже меня поддержал, мы вместе рассказали родителям, они тоже меня поддержали и помогли мне пережить этот опыт. Я снова почувствовала, что у меня есть опора, что я не одна и у меня есть сила», — отметила Аксенова.

«Окунули в лужу с грязью»: Елена Проклова о том, что случилось с ней в 12 лет

В 2021 году заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова в эфире программы на федеральном канале впервые подробно рассказала о сексуальном домогательстве.

По словам Прокловой, впервые с недопустимым поведением со стороны взрослого человека она столкнулась еще в 12 лет во время съемок одного из фильмов. Тогда съемочная группа работала в Мукачево на Украине, где участники съемок проживали в гостинице.

Актриса рассказала, что один из сотрудников съемочной группы регулярно проявлял к ней навязчивое внимание. По ее словам, она чувствовала себя беззащитной и не понимала, как следует реагировать на происходящее. О случившемся девочка никому не рассказывала.

«После репетиций меня подстерегал в коридоре взрослый мужчина, который меня зажимал к стене, в какой-нибудь дверной проем, забирался ко мне под мои кофты. Он пытался забраться ко мне в нижнее белье. Я просила кого-то проводить меня, но все заняты, все бежали к себе в номера. <…> Я даже не знаю, как бы я могла это маме тогда рассказать», — поделилась Проклова.

Спустя годы она продолжала вспоминать пережитое как один из самых сложных периодов своей жизни.

«Наверно, во взрослую сексуальную жизнь все входят по-разному. Меня в эту взрослую жизнь окунули, как в лужу с грязью. Я настолько напугана сексом, что боюсь его до сих пор. Потому что, очевидно, мой первый опыт был настолько жестким, разрушающим… и это было извращение. Я с этого первого опыта поняла, что секс — это то, что унижает женщину, то, что ее разрушает», — рассказала Проклова.

Однако наиболее болезненные воспоминания, по словам актрисы, связаны с событиями, произошедшими несколькими годами позже. В возрасте 15 лет она познакомилась с известным актером, которого считала авторитетом и примером для подражания. Мужчина пообещал помочь ей подготовиться к поступлению в Школу-студию МХАТ.

«После съемок он увез меня в лес. „Ну давай, давай, сейчас будем с тобой проходить басню, читай ее“, — сказал он, зашел сзади, взял меня за грудь, прижал к своему возбужденному… И когда я сказала: „Ой, что вы делаете?“, он ответил: „Тихо. Ты меня слушай. Ты просто меня слушай“. И он перемежал эту басню с какими-то действиями, клал мне руки между ног», — поделилась актриса.

По словам актрисы, история продолжалась около двух лет. Все это время мужчина пытался склонить ее к сексу, а когда получал отказ, заставлял раздеваться, чтобы он мог при ней заниматься самоудовлетворением. Проклова пыталась все прекратить, однако тот начинал эмоционально давить, говорить о любви.

Артистка призналась, что однажды пыталась обратиться за поддержкой к матери. Однако разговор не получился.

«Однажды я пыталась поговорить об этом с мамой. Я упала перед ней на колени, сказала: „Мамочка, я не знаю, как мне быть, помоги, мне плохо“. Она сказала: „Лен, ну хватит, эти твои актерские штучки, хватит мне здесь рыдать!“. И ушла к себе. А я бы, наверно, не смогла рассказать. Раньше это не принято было обсуждать», — отметила актриса.

Как рассказала Проклова, завершить эту историю ей удалось лишь после знакомства с будущим супругом. В 18 лет она вышла замуж, и это фактически поставило точку в отношениях с человеком, который долгое время оказывал на нее влияние.

«Он кричал: „Ты не имеешь права! Это все мое! Какой муж, какое замужество?“ Когда он узнал, что я беременна, был такой скандал: „Ребенок может быть только от меня, ты не должна это делать!“ Это было жестоко. Он даже иногда бил меня за то, что я хочу выйти замуж за другого», — добавила Проклова.

Несмотря на большое количество подробностей, имя актера артистка не назвала. Тем не менее после выхода программы в социальных сетях начались активные обсуждения. Пользователи стали выдвигать различные версии, пытаясь определить, о ком именно идет речь.

Особое внимание привлекло имя народного артиста СССР Олега Табакова. Предположения возникли из-за того, что в прошлом Проклова рассказывала о романтических чувствах к актеру и совместной работе на съемочной площадке фильма «Гори, гори, моя звезда».

В актерском сообществе мнения разделились. Одни коллеги сочли решение Прокловой рассказать о событиях спустя десятилетия спорным, другие поддержали ее право говорить о личном опыте.

Среди тех, кто публично выступил в поддержку актрисы, оказалась Татьяна Бронзова — супруга народного артиста России Бориса Щербакова. Она заявила журналистам, что слышала об этой истории и раньше, хотя не знала всех подробностей.

Свою позицию также обозначила вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина. Она призвала не делать поспешных выводов и не связывать рассказ Прокловой с конкретными людьми без прямых оснований.

«Во-первых, она не назвала имя! А исповедь к священнику, а лечение — к психотерапевту хорошему. Без обид» — написала Зудина в социальных сетях.

Позднее актриса дала более развернутый комментарий. Она подчеркнула, что не смотрела программу и не намерена участвовать в обсуждении предположений, появившихся после эфира.

«Я не смотрела программу с Еленой Прокловой и не буду смотреть! Стали писать и оскорблять меня и моего мужа! Почему? Хотят скандала. Скандала не будет. Стравить нас не получится. <…> Елена всегда с любовью говорила об Олеге Павловиче, посмотрите ее интервью. Поэтому давайте не додумывать за нее. Я уверена, что ни за какие деньги она бы не стала говорить в его адрес подобное», — заявила Зудина.

Ирина Безрукова о том, как смогла дать отпор обидчику

Актриса Ирина Безрукова рассказывала в беседе с Life.ru, что за долгие годы работы столкнулась впервые столкнулась с сексуальным домогательством со стороны коллеги.

По ее словам, конфликт удалось урегулировать сразу после того, как она обозначила свою позицию. После этого сотрудничество продолжилось исключительно в рабочем формате.

«На моей практике был всего один случай, когда режиссер позволил себе неуместные намеки в мой адрес, а так как я человек непосредственный, то он тут же и получил по лицу. Ошибку осознал, тему закрыл. И мы продолжили работу, поскольку на площадке мы не мужчина и женщина, а профессионалы», — высказалась Безрукова.

Безрукова также отметила, что большинство представителей профессии соблюдают профессиональную этику и выстраивают отношения на основе взаимного уважения.

«Умные мужчины все делают деликатно и аккуратно — им же, в конце концов, тоже неприятно отказы получать», — добавила она.

Пробы переросли в домогательства: опыт Анны Хилькевич

Актриса Анна Хилькевич в публикации в социальных сетях сообщила, что в подростковом возрасте столкнулась с сексуальным домогательством со стороны режиссера. По словам артистки, инцидент произошел, когда ей было 15 лет и она только начинала путь в профессии, мечтая о съемках в кино.

Хилькевич уточнила, что имя человека, о котором идет речь, она раскрывать не намерена, подчеркнув, что не стремится к публичному разбирательству и «сжиганию на костре соцсетей».

По словам артистки, знакомство с режиссером произошло на территории киностудии. Тогда, как утверждает Хилькевич, собеседник произвел на нее впечатление человека, готового помочь в начале карьеры.

Спустя некоторое время, как следует из ее рассказа, она получила адрес для проведения кинопроб. Однако место встречи вызвало у нее вопросы уже на входе: это оказалась жилая квартира, а не съемочная площадка или офис киностудии.

«Наступает день Х. Я приезжаю к назначенному адресу — это жилой дом. Поднимаюсь, захожу — понимаю, что это жилая квартира. Меня встречает режиссер, по квартире ходит еще один взрослый дядя. Они обмолвились, второй дядя вышел, а режиссер пригласил меня в гостиную», — написала актриса.

По словам Хилькевич, сначала ситуация напоминала стандартное прослушивание: ей предложили текст для чтения и начали разбирать сцену. Однако вскоре, как утверждает актриса, все переросло в сексуальное домогательство.

«Мы сели на диван, он достал бумажки с текстом для проб и дал их мне в руки. Мы начали читать сцену по ролям. И тут он мне говорит: „Аня, прочитай эту сцену так, как будто я взрослый мужчина, которого ты безумно хочешь. У тебя еще не было секса, но ты хочешь испытать это со мной“. Не знаю, может, он пытался применить на мне технику НЛП (нейролингвистическое программирование), может, это доставляло ему удовольствие, может, это его привычный способ „развода“ актрис на секс. Но я не прочухала. Очнулась я в тот момент, когда поняла, что сижу у него на коленках и он пытается завалить меня. Я вскочила как ужаленная и понеслась к выходу. Честно, я думала, меня не выпустят, и я буду изнасилована прямо там», — рассказала актриса.

По ее словам, ситуация завершилась тем, что ей удалось покинуть квартиру без препятствий.

Позднее, как сообщила артистка, ей поступил звонок от представителей кинокомпании. Ей сообщили, что она утверждена на роль. Однако Хилькевич, по ее словам, усомнилась в обстоятельствах принятия решения и отказалась от предложения.

Наталья Варлей о том, почему Нина в «Кавказской пленнице» говорит не ее голосом

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей рассказала о домогательствах со стороны режиссера Леонида Гайдая во время работы над фильмом «Кавказская пленница». Как писали в «Комсомольской правде», эпизод, произошедший в мае 1966 года, описан в автобиографической книге Варлей.

По словам актрисы, события развернулись после празднования дня рождения Александра Демьяненко, сыгравшего Шурика. Леонид Гайдай предложил проводить Варлей до гостиничного номера. Вместо того чтобы вернуться к себе, режиссер вошел в номер актрисы.

«И мы сели — я на краешек стула, а Леонид Иович в кресло у окна — напротив. Ситуация была более чем неловкая», — писала Варлей.

Через некоторое время в номер зашла супруга Гайдая, Нина Гребешкова. Увидев происходящее, она сразу вышла. В этот момент режиссер попытался поцеловать актрису.

«Я была девушка цирковая, сильная, с моментальной реакцией, поэтому в одну секунду я Гайдая не только оттолкнула, но и вытолкала из номера, закрыла дверь и заперла ее на ключ», — описывала Варлей.

Актриса отметила, что после инцидента Гайдай сообщил, что роль Нины в фильме будет озвучивать другая актриса. В окончательной версии картины голос персонажа действительно принадлежит актрисе Надежде Румянцевой.

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