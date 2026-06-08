В Лондоне убили автора песен для Бритни Спирс Талая Райли

Музыкант и композитор Талай Райли, работавший с такими мировыми звездами, как Бритни Спирс, Дуа Липа и Зендая, погиб в Лондоне в результате нападения с ножом. Об этом сообщило издание Standard.

«Талай Райли, 35 лет, был найден по адресу в Сильвертауне, восточный Лондон, около 09:00 в пятницу с ножевыми ранениями», — говорится в материале газеты.

В Скотленд-Ярде сообщили, что в день трагедии были задержаны трое подозреваемых. Один из них — 27-летний мужчина, чье имя не раскрывается, был освобожден под залог, однако расследование в его отношении продолжается. Еще двое задержанных — 25-летний мужчина и 25-летняя женщина — были отпущены без предъявления обвинений.

После известия о смерти Орабийи соболезнования выразили многие представители британской музыкальной сцены, включая Стормзи, Крэйга Дэвида, Палому Фейт, Оритсе Уильямса и Wretch 32.

Карьера Талая Райли началась в возрасте 18 лет, когда он заключил первый крупный контракт с издательской компанией Global Publishing. В музыкальной индустрии он также сумел собрать аудиторию — его ежемесячная слушательская база на Spotify достигала 76 тысяч человек.

Помимо сольной деятельности, Райли активно работал на гастрольных площадках Великобритании и США. Кроме концертной деятельности, он занимался и авторской работой: писал композиции для известных исполнителей, среди которых Ашер, Элли Голдинг, Крэйг Дэвид и другие.

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