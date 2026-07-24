Опасный белок: какие полезные продукты для фитнеса вызывают боли и вздутие

Mirror: протеиновые сладости вызывают боли и вздутие в животе

Популярные у любителей фитнеса протеиновые продукты могут провоцировать головные боли и сильное вздутие живота. Об этом сообщило Mirror со ссылкой на эксперта по питанию Оливера Гобла.

Специалист утверждает, что многие товары из супермаркетов, которые позиционируются как здоровые и обогащенные белком, на самом деле содержат вредные добавки и специфические виды протеина, вызывающие пищевую непереносимость.

Особое внимание диетолог уделил протеиновым лепешкам, бейглам и йогуртам. По его словам, вместо того чтобы покупать специализированную выпечку, лучше увеличить порцию натурального мяса, например, курицы.

«В списках ингредиентов на упаковках часто встречаются вещи, которые вы не узнаете. Если вы хотите больше белка, просто съешьте больше курицы вместо покупки протеиновых оберток. Это гораздо логичнее», — подчеркнул Гобл.

Эксперт советует отдавать предпочтение продуктам с минимальным количеством ингредиентов в составе. Одной из главных скрытых угроз является гороховый протеин, который массово добавляют в веганские продукты и спортивное питание.

Чрезмерное употребление таких добавок ведет к ферментации растительных волокон бактериями кишечника, что провоцирует дискомфорт.

В состав подобных продуктов часто входят искусственные подсластители, такие как сорбитол, усугубляющие проблему. Специалист отмечает, что непереносимость проявляется не сразу, а через несколько часов, вызывая усталость, боли в суставах и кислотный рефлюкс. В отличие от аллергии, это медленная реакция организма, который начинает воспринимать определенную еду как угрозу и вырабатывать антитела для борьбы с ней.

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