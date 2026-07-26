Четыре мирных жителя погибли при ударе БПЛА по Горловке
Экстренные службы работают на месте.
Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин
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В результате атаки украинского беспилотника на Горловку погибли четыре мирных жителя. Об этом 26 июля сообщил мэр города Иван Приходько.
«Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки погибли четыре мирных жителя. Вечная память невинно убиенным. Соболезнования родным и близким», — указал градоначальник.
По словам Приходько, дрон атаковал гражданский объект. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее того же дня мэр сообщил о семи пострадавших при ударе БПЛА по остановке общественного транспорта. Люди получили ранения различной степени тяжести.
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