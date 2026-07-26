Корабль «Союз МС-28» с международным экипажем успешно приземлился в Казахстане

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 4 224 0

Российские космонавты и астронавт NASA завершили миссию на МКС и вернулись на Землю.

Фото, видео: Telegram/Роскосмос/roscosmos_gk; 5-tv.ru

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Космический корабль «Союз МС-28» с двумя российскими космонавтами и одним американским астронавтом на борту успешно приземлился 26 июля в Казахстане. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Сегодня в 13:27 мск спускаемый аппарат корабля «Союз МС-28» приземлился в районе города Жезказган», — говорится в Telegram-канале корпорации.

На Землю вернулись российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс. Утром того же дня «Союз МС-28» отстыковался от Международной космической станции. После отхода от МКС корабль провел торможение для схода с орбиты, затем разделился на отсеки, и спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы, обеспечив безопасное возвращение экипажа.

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