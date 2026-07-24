Рацион против густоты: какие продукты питания провоцируют выпадение волос

Дарья Орлова
Дарья Орлова 6 0

Привычное меню во время отпуска может оставить вас с редеющей шевелюрой.

Какие продукты питания провоцируют выпадение волос список

Фото: 5-tv.ru

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Mirror: пять популярных летних продуктов могут негативно влиять на волосы

Пять популярных летних продуктов и напитков могут негативно влиять на состояние волос, приводя к их ослаблению и выпадению. Об этом сообщило Mirror со ссылкой на рекомендации доктора Эмраха Циника.

Специалист подчеркнул, что в период отпусков люди часто меняют свои пищевые привычки, отдавая предпочтение барбекю, сладостям и алкоголю, что лишает организм необходимых нутриентов.

По словам врача, волосяным фолликулам требуется стабильное поступление витаминов, минералов и белка, а их дефицит моментально сказывается на качестве прядей.

В список опасных лакомств попало мороженое и фруктовый лед из-за высокого содержания сахара, который провоцирует воспалительные процессы в организме и ухудшает кровообращение в коже головы.

Обработанное мясо, такое как сосиски для гриля, содержит вредные жиры и практически не несет пользы для роста волос. Доктор Циник также предостерег от чрезмерного увлечения коктейлями, так как спиртное вызывает обезвоживание и препятствует усвоению цинка, железа и витаминов группы B.

Замыкает перечень картофель фри — жареная пища повышает уровень воспаления и делает волосы ломкими или излишне жирными. Для сохранения густоты эксперт советует заменить эти продукты на ягоды, орехи, йогурт, авокадо и рыбу.

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