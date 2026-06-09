Двух изрезанных и мертвецки пьяных молодых людей обнаружили в центре Москвы

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 51 0

Сотрудники бара увидели окровавленных парней и вызвали скорую помощь.

Кто напад с ножом на пьяных парней в центре Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Двое пьяных молодых людей госпитализированы с ножевыми ранениями в центре Москвы

Двое молодых людей 17 и 18 лет госпитализированы с ножевыми ранениями в центре столицы. Бредущих парней, всех в крови, обнаружили сотрудники бара, расположенного в районе улицы Маросейка. Благодаря им пострадавшим, пока неизвестно от чьих рук, была оказана необходимая медицинская помощь.

Работник бара рассказал корреспонденту 5-tv.ru, что заметил раненых и сразу определил, что оба находятся в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Одного из раненых удалось остановить, но не выяснить, что произошло — парень бредил. Тогда персонал заведения вызвал бригаду скорой помощи.

Пострадавших доставили в больницу. Неустановленный агрессор ранил 17-летнего ножом в грудь, второму он нанес несколько серьезных порезов. Обнаруживший их сотрудник бара сообщил, что у 18-летнего из разорванной руки торчала кость, возможно, было повреждено сухожилие. При этом оба оставались в сознании.

Ранее 5-tv.ru писал о нападении на девушку в Петербурге. Экс-бойфренд после расставания начал преследовать ее и в конце концов ворвался в ее квартиру, облил кислотой, выстрелил из сигнального пистолета, нанес ей ножевые ранения и скрылся. У мужчины и прежде были проблемы с законом.

Его жертва получила химические ожоги 35% тела. С трудом медикам удалось сохранить ей зрение. На днях пострадавшей провели сложную операцию на глазу и выполнили пересадку кожи. Никто из родственников нападавшего не связался с девушкой и не принес извинений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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