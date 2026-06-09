«Есть любимая девушка»: Эвелина Бледанс рассказала, как ее сын живет в Израиле

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 50 0

Из-за проблем с авиасообщением артистка нечасто видится с наследником.

Где живет старший сын телеведущей Эвелины Бледанс

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эвелина Бледанс рассказала, что ее сын живет в Израиле

Старший сын актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс — 32-летний Николай — уже много лет живет в Израиле. Об этом знаменитость рассказала на премии «ТЭФИ-2026».

«Старший сейчас в Израиле. У них началась жара в прямом и переносном смысле», — сказала 57-летняя Эвелина Бледанс.

Телеведущая отметила: ее наследник уже взрослый человек и сам принимает решения.

«Он выбрал это место (Израиль. — Прим. Ред.). Там у него друзья», — добавила актриса, подчеркнув, что когда тот переезжал, она предложила Николаю другие варианты, но он отказался.

В настоящее время Эвелина Бледанс редко встречается с наследником, так как есть сложности с рейсами до Тель-Авива. Во время беседы с журналистом телеведущая уверила, что не стремится покидать Россию: ей здесь хорошо. При этом связь с Николаем старается не терять: мать и сын часто созваниваются.

Кроме того, российская звезда рассказала и о личной жизни Николая. По ее словам, у мужчины есть девушка.  Но становиться отцом он пока не планирует, хотя Бледанс мечтает уже понянчить внуков.

Ранее Эвелина Бледанс назвала требования к невесте сына Семена, у которого синдром Дауна. Артистка рассчитывает в будущем помочь наследнику с выбором спутницы жизни, ориентируясь на собственные ощущения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.26
-0.21 85.28
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:14
В Нижневартовске вторые сутки ищут десятилетнюю девочку
12:07
«Тачанка» с пулеметом против «Хорнетов»: как в Донбассе охотятся на дроны ВСУ
11:52
«Есть любимая девушка»: Эвелина Бледанс рассказала, как ее сын живет в Израиле
11:44
Ватные ноги и шум в ушах: врач раскрыл неочевидные признаки теплового удара
11:35
Собянин сообщил о сбитии 20-го беспилотника, направлявшегося к Москве
11:34
Новый биофильтр: российские ученые придумали, как восстановить популяцию раков

Сейчас читают

Анастасия Волочкова изменилась до неузнаваемости
Наркотики, измены и брак с Тодоренко: как живет Влад Топалов
«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России
«Остается отпечаток»: чем опасна для детей череда партнеров у родителей

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео