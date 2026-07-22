«Человек творческий»: Валентина Мазунина призналась в отсутствии бизнес-жилки

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 72 0

Если бы у артистки все-таки было свое предприятие, это был бы салон, оказывающий услуги для животных.

Фото, видео: © РИА Новости/Арина Антонова; 5-tv.ru

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Актриса Валентина Мазунина: я творческий человек и не разбирается в бизнесе

Актриса Валентина Мазунина не имеет бизнес-жилки и считает себя сугубо творческим человеком. Об этом артистка рассказала 5-tv.ru на премьере фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой».

«Плохи дела у меня с бизнесом <…> Я — человек творческий», — сказала она в ответ на вопрос корреспондента.

По словам артистки, «все эти денежные дела» не для нее, но, если бы у нее все-таки было свое бизнес-предприятие, это был бы салон, оказывающий услуги для животных.

В этом она сравнила себя с героиней фильма — Жанной. По сюжету она — корыстная и злонамеренная владелица передвижного зоопарка. Однако сама Мазунина очень любит животных, поэтому наверняка обращалась бы со своими подопечными лучше, чем ее персонаж.

Другие актеры «Дикого друга» также рассказали журналистам о своих жизненных и карьерных ориентирах. Например, актриса Ольга Смирнова поделилась мыслью о том, что не дает себе постоянно думать о том, как отнесутся ее близкие к тем или иным ролям в кино, ведь это может обернуться «похоронами карьеры».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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