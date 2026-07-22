«Покажи, на что способен»: Алексей Учитель о травле Анны Пересильд

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Алена Куликова
Алена Куликова 111 0

Режиссер провел параллели между своей судьбой и карьерой дочери.

Учитель высказался о критике в адрес дочери

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Режиссер Алексей Учитель: Анна Пересильд уже доказала свой профессионализм

Народный артист России, кинорежиссер Алексей Учитель в беседе с Super провел параллели между своей судьбой и карьерой дочери — Анны Пересильд, заявив, что критика в ее адрес — это удел всех талантливых людей из знаменитых семей.

Он уверен в том, что завистники просто ищут повод придраться, ведь девушка уже доказала свой профессионализм в театре и кино. Сам постановщик столкнулся с подобным давлением в молодости из-за статуса своего отца, народного артиста СССР Ефима Учителя. По его словам, коллеги всегда требовали от него «особого» доказательства таланта.

«На меня посматривали как на человека: ну-ка, покажи-ка, на что ты способен», — вспомнил режиссер.

Сегодня, оглядываясь на свой путь и путь дочери, Учитель считает, что Анна достойно отвечает на все вопросы критиков исключительно работой. Он подчеркнул, что и она, и его сын Илья обладают высоким уровнем мастерства, который не оставляет пространства для сомнений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алексей Учитель планирует снять фильм с Анной Пересильд и певцом Ваней Дмитриенко.

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