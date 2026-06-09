Песков: Кремль пока не планирует поздравлять Пашиняна с победой на выборах

Кремль пока не планирует поздравлять премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Важно дождаться официальных результатов. Там было много непонятных моментов. Видели много сообщений о нарушениях, которые были на выборах, поэтому предпочитаем дождаться официальных заключений», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в ходе брифинга.

Парламентские выборы прошли в Армении 7 июня. В них участвовали 18 политических сил, включая блок «Гражданский договор». По итогам партия Никола Пашиняна набрала чуть меньше 50% голосов избирателей. Тем временем оппозиция заявила о систематических нарушениях со стороны действующих властей. Многие политики, выступающие против Пашиняна, также были задержаны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления. Кроме того, по ее мнению, в процесс выборов активно вмешивались европейские страны.

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