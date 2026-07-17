Дмитрий Песков ответил на обвинения Трампа во вмешательстве России в выборы США

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 47 0

Американский лидер заявил, что РФ и еще три страны угрожают американской избирательной системе.

Фото, видео: © Getty Images/Jeff Kowalsky/AFP; 5-tv.ru

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Песков: в США были сделаны выводы, что РФ непричастна к вмешательству в выборы

Россия никогда не вмешивалась в выборы в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который не так давно заявил, что РФ, Китай, Иран и КНДР якобы представляют серьезную угрозу для американской избирательной системы.

Дмитрий Песков отметил, что, делая такие заявления, глава Белого дома ссылается на некую обезличенную и бездоказательную информацию по линии спецслужб. Но при этом в Соединенных Штатах уже проводилось тщательное расследование по поводу вмешательства РФ в выборы в США. Кроме того, был получен однозначный ответ.

«Все они (следствие и различные расследования. — Прим. ред.) пришли к выводу о том, что Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы в Соединенных Штатах», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе брифинга.

В этом вопросе, как уточнил пресс-секретарь президента РФ, Москва прежде всего опирается на выводы как раз США.

«Это были заключения не наших силовиков, не наших органов расследования, а американских <…>», — добавил Дмитрий Песков.

Также официальный представитель Кремля сказал, что Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела, поэтому рассчитывает на аналогичное уважение.

Ранее во время выступления в Белом доме Дональд Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы США. Его речь прозвучала на фоне подготовки Соединенных Штатов к промежуточным выборам в Конгресс. Они должны пройти в ноябре 2026 года.

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