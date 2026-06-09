Неизвестное устройство взорвалось в руках у подростка в Москве

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 46 0

По предварительным данным, все случилось в результате эксперимента.

Ребенок подорвал снаряд в московской квартире

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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В квартире на севере Москвы в районе Коптево загорелся неизвестный взрывоопасный предмет, который держал в руках 13-летний ребенок. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в доме на Большой Академической. По предварительным данным, мальчик проводил химические опыты прямо в жилом помещении, и в какой-то момент вещество вспыхнуло прямо у него в ладонях. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили предмет, напоминающий снаряд. В квартире начался пожар.

Подросток пострадал, его готовят к госпитализации. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Балашихе взорвался автомобиль BMW X3. Подрыв произошел возле многоэтажки на улице Колдуново, водитель погиб на месте от множественных ранений, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

На месте происшествия продолжается работа криминалистов — идет осмотр подорванного автомобиля, прилегающей территории и всех возможных следов, которые могли остаться после взрыва.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Неизвестное устройство взорвалось в руках у подростка в Москве

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