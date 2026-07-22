«Тихий хлопок и огонь»: девушка в Москве получила ожог после взрыва пауэрбанка

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 176 0

Последствия пожара могли быть гораздо серьезнее, если бы не ряд случайностей.

Фото, видео: Telegram/Анна Отавина/otavinaann; 5-tv.ru

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Девушка в Москве получила ожог спины второй степени после взрыва пауэрбанка

Девушка в Москве получила ожог спины второй степени после взрыва пауэрбанка. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Молодая женщина оставила пауэрбанк на кровати рядом с собой и легла спать. Когда она начала проваливаться в сон, услышала тихий хлопок: взорвался пауэрбанк.

«Поворачиваюсь, у меня уже горят волосы, горит все в кровати. Я подпрыгиваю, с кровати спрыгиваю, сначала тушу себя. У меня волосы горели на спине. Я падаю на кровать, чтобы себя потушить. Пока я тушила себя, у меня уже загорелась подушка, одеяло и горит этот пауэрбанк», — вспоминает пострадавшая.

Девушка попыталась ликвидировать огонь, перекрыв пламени доступ к кислороду. Однако это не помогло, поэтому пришлось заливать вспыхнувшие вещи водой. Справиться с пожаром ей удалось собственными силами.

После этого она связалась с друзьями и вызвала скорую помощь. Чтобы облегчить боль, окунулась в холодную воду. Приехавшие врачи диагностировали у нее ожог второй степени. Пострадало 25% поверхности спины. Медики поставили ей обезболивающее, от госпитализации девушка отказалась.

Последствия случившегося могли быть гораздо серьезнее, но пострадавшей, по ее словам, повезло. Во-первых, потому, что она еще не успела крепко заснуть и тихий хлопок привлек внимание. Во-вторых, потому что обычно пауэрбанк она кладет в другое место, и не факт, что в таком случае смогла бы вовремя среагировать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что загорелся балкон в многоквартирном доме на юге в Москве. По предварительной информации, пламя вспыхнуло из-за неисправности кондиционера.

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