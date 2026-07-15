Неизвестный выбросил боеприпас из окна дома в Москве: есть пострадавшие

В Москве пострадал подросток из-за взрыва гранаты

Во дворе жилого дома на Коломенской набережной в Москве произошел взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал подросток. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации источника, неизвестный мог выбросить из окна дома предмет, который взорвался во дворе. Изначально сообщалось, что речь может идти о гранате.

Вместе с тем рассматривается и другая версия произошедшего. По некоторым данным, взрыв мог произойти из-за петарды.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства происшествия и характер взорвавшегося предмета устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в краснодарском торговом центре West Mall молодой человек напал с ножом на посетителей. Одна женщина скончалась по пути в больницу, еще пять человек получили ранения. Среди пострадавших оказалась беременная женщина.

Нападавший также бросил петарду в детский развлекательный центр. Громкий хлопок напугал людей и привел к срабатыванию пожарной сигнализации.

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