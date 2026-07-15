Неизвестный выбросил боеприпас из окна дома в Москве: есть пострадавшие

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 35 0

Рассматривается несколько версий произошедшего.

В Москве пострадал подросток из-за взрыва гранаты

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве пострадал подросток из-за взрыва гранаты

Во дворе жилого дома на Коломенской набережной в Москве произошел взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал подросток. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации источника, неизвестный мог выбросить из окна дома предмет, который взорвался во дворе. Изначально сообщалось, что речь может идти о гранате.

Вместе с тем рассматривается и другая версия произошедшего. По некоторым данным, взрыв мог произойти из-за петарды.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства происшествия и характер взорвавшегося предмета устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в краснодарском торговом центре West Mall молодой человек напал с ножом на посетителей. Одна женщина скончалась по пути в больницу, еще пять человек получили ранения. Среди пострадавших оказалась беременная женщина.

Нападавший также бросил петарду в детский развлекательный центр. Громкий хлопок напугал людей и привел к срабатыванию пожарной сигнализации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
77.49
0.87 88.53
0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:36
Краснодарский Ван Дамм: хулиган получил 14 суток за шпагат между двумя авто у собора
14:24
Неизвестный выбросил боеприпас из окна дома в Москве: есть пострадавшие
14:20
«Теперь русы?» — Захарова отреагировала на идею переименовать Украину
14:17
Власти в Латвии могут полностью запретить русский язык в государственных СМИ
14:15
Армия России поразила украинские логистические центры и базы БПЛА
14:10
«Suki»: Вин Дизель шокировал русских фанатов подписью к фото с друзьями

Сейчас читают

Эксперт: НАТО не воскреснет — откопан труп «коалиции желающих»
Как сделать самую вкусную окрошку летом
Горчичные семена: женщину задержали за попытку проклясть судью
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео