Минцифры и РКН просят снять ограничения с Roblox

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 38 0

Ходатайство направлено в правоохранительные органы после получения гарантий от игровой платформы.

Минцифры просит снять ограничения с Roblox

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Минцифры и Роскомнадзор обратились в российские правоохранительные органы с просьбой отменить ограничения в отношении игровой платформы Roblox. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В ведомстве пояснили, что администрация Roblox предоставила гарантии соблюдения российского законодательства. В связи с этим министерство и надзорный орган инициировали процедуру снятия ограничительных мер.

По информации Минцифры, уже в июне этого года компания запустит механизм разделения доступа к играм по возрастным группам — Roblox Kids и Roblox Select. Кроме того, корпорация подтвердила обязательства бороться с появлением и распространением на платформе контента, способного нанести вред здоровью и развитию детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, могут ли заблокировать сетевую игру Minecraft. Известно, что ограничить доступ к ресурсу можно только на основании судебного решения или требования Генпрокуратуры. Роскомнадзор пока что не получал решений уполномоченных органов о блокировке ресурса.

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