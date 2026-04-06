Все еще популярен: РКН рассказал о блокировке Minecraft

Ограничить доступ к ресурсу можно только на основании судебного решения или требования Генпрокуратуры.
Роскомнадзор не получал решений о блокировке игры Minecraft
Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов о необходимости блокировки игры Minecraft после появления сообщений о мошеннических действиях на платформе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации Роскомнадзора, ограничить доступ к ресурсу из-за распространения мошеннической или недостоверной информации можно только на основании судебного решения или требования генерального прокурора России и его заместителей.
«В отношении упомянутого в запросе ресурса судебных решений и требований Генпрокуратуры не поступало», — сообщили в Роскомнадзоре ТАСС.
2 апреля Департамент образования Москвы предупредил, что мошенники находят школьников в игровых чатах Minecraft, после чего переводят их в мессенджер Telegram и представляются «сотрудниками кибербезопасности».
Злоумышленники обвиняли детей в передаче сведений зарубежным спецслужбам. В результате им угрожали задержаниями, вынуждали красть деньги у семьи и передавать их третьим лицам.
