Все еще популярен: РКН рассказал о блокировке Minecraft

Роскомнадзор не получал решений о блокировке игры Minecraft

Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов о необходимости блокировки игры Minecraft после появления сообщений о мошеннических действиях на платформе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации Роскомнадзора, ограничить доступ к ресурсу из-за распространения мошеннической или недостоверной информации можно только на основании судебного решения или требования генерального прокурора России и его заместителей.

«В отношении упомянутого в запросе ресурса судебных решений и требований Генпрокуратуры не поступало», — сообщили в Роскомнадзоре ТАСС.

2 апреля Департамент образования Москвы предупредил, что мошенники находят школьников в игровых чатах Minecraft, после чего переводят их в мессенджер Telegram и представляются «сотрудниками кибербезопасности».

Злоумышленники обвиняли детей в передаче сведений зарубежным спецслужбам. В результате им угрожали задержаниями, вынуждали красть деньги у семьи и передавать их третьим лицам.

