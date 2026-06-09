Не всех простила? Долина требует вернуть 176 млн рублей после аферы с квартирой

Лариса Долина подала судебный иск к мошенникам на 176 миллионов рублей

Народная артистка России Лариса Долина подала иск о взыскании 176 миллионов рублей с фигурантов дела о мошенничестве с квартирой в Хамовниках. Соответствующее заявление певицы поступило в Лефортовский районный суд Москвы.

Ответчиками по иску были указаны фигуранты дела Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

До этого Балашихинский городской суд Московской области признал за Долиной право требовать возмещения имущественного вреда. Такое решение было закреплено в приговоре от 28 ноября 2025 года.

По данным материалов дела, мошенники с апреля по июль 2024 года убеждали артистку в необходимости участвовать в якобы специальной операции. Под психологическим давлением исполнительница перевела на счета злоумышленников около 175 миллионов рублей, а также продала свою квартиру в Хамовниках.

По версии следствия, непосредственными исполнителями схемы стали курьеры, которые занимались получением и обналичиванием денег. После завершения сделки денежные средства оказались у мошенников.

История с квартирой певицы получила широкий резонанс в августе 2024 года. Тогда стало известно, что Долина оказалась жертвой аферистов, убедивших ее срочно обезопасить активы. В результате элитная недвижимость была продана заметно ниже рыночной стоимости.

Позднее квартира перешла к покупательнице Полине Лурье. Долина отказалась покидать жилье и утверждала, что согласилась на сделку под влиянием обмана. После этого спор перешел в судебную плоскость.

Певица пыталась добиться признания сделки недействительной. Одновременно в СМИ обсуждали, могла ли Лурье считаться добросовестным приобретателем, если квартира была продана в рамках мошеннической схемы.

В итоге у Лурье получилось отстоять право на законно приобретенное жилье, а Долина покинула квартиру. При этом судебные разбирательства, связанные с возмещением ущерба, продолжились.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Долина заявила, что простила всех после скандала с квартирой.

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