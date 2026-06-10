«Десакрализация сексуальности»: Охлобыстин выступил против тренда «на одно лицо»

Иван Охлобыстин раскритиковал тренд на одно лицо в соцсетях

Актер Иван Охлобыстин раскритиковал современный тренд «на одно лицо», который обрел популярность в социальных сетях. Своим мнением на этот счет он поделился с корреспондентом 5-tv.ru.

«Бывают вредные тренды. Предположим, тренд Instagram*-красоты „на одно лицо“ жен футболистов. Все были женщины, нельзя было узнать. Прекрасные, но на одно. Я еду мимо рекламного щита, там прекрасная полногрудая красотка была. В былые времена я бы испытал такие неприличные чувства», — сказал он.

Артист также считает, что с развитием этой тенденции женская сексуальность перестала быть чем-то загадочным и стала слишком доступной из-за рекламы и социальных сетей.

«Эта тенденция к Instagram*-красоте, уравниловке в красоте — женщины десакрализировали сексуальность. Она возвращается, от нее никуда не деться, мы будем рожать детей, это понятное дело. Но вот это — нехорошая тенденция», — подчеркнул Охлобыстин.

Кроме того, актер обратил внимание на различия в восприятии женщин и мужчин. По его словам, девушек оценивают прежде всего по внешнему виду, в то время как парней принято разглядывать более внимательно.

Ранее Охлобыстин рассказал о причинах переезда молодых граждан из мегаполисов в села и деревни. По его словам, это связано с более доступным жильем и возможностью удаленной работы.

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