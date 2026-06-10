«Десакрализация сексуальности»: Охлобыстин выступил против тренда «на одно лицо»

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 38 0

По его словам, такая тенденция несет в себе плохие последствия.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Иван Охлобыстин раскритиковал тренд на одно лицо в соцсетях

Актер Иван Охлобыстин раскритиковал современный тренд «на одно лицо», который обрел популярность в социальных сетях. Своим мнением на этот счет он поделился с корреспондентом 5-tv.ru.

«Бывают вредные тренды. Предположим, тренд Instagram*-красоты „на одно лицо“ жен футболистов. Все были женщины, нельзя было узнать. Прекрасные, но на одно. Я еду мимо рекламного щита, там прекрасная полногрудая красотка была. В былые времена я бы испытал такие неприличные чувства», — сказал он.

Артист также считает, что с развитием этой тенденции женская сексуальность перестала быть чем-то загадочным и стала слишком доступной из-за рекламы и социальных сетей.

«Эта тенденция к Instagram*-красоте, уравниловке в красоте — женщины десакрализировали сексуальность. Она возвращается, от нее никуда не деться, мы будем рожать детей, это понятное дело. Но вот это — нехорошая тенденция», — подчеркнул Охлобыстин.

Кроме того, актер обратил внимание на различия в восприятии женщин и мужчин. По его словам, девушек оценивают прежде всего по внешнему виду, в то время как парней принято разглядывать более внимательно.

Ранее Охлобыстин рассказал о причинах переезда молодых граждан из мегаполисов в села и деревни. По его словам, это связано с более доступным жильем и возможностью удаленной работы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.73
-1.53 82.78
-2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:35
ВС США начали наносить удары по Ирану
0:31
На стиле: Муцениеце показала редкое фото с матерью из Большого театра
0:16
Очередное сборище русофобов: что обсуждали на саммите в Таллине
0:01
«Десакрализация сексуальности»: Охлобыстин выступил против тренда «на одно лицо»
23:40
«Ради любви можно все»: Чиповская высказалась о работе над чувствами
23:26
Спасателям на пляжах Петербурга будут помогать умные камеры

Сейчас читают

В Белгороде и Беловском более 230 домов и квартир повреждены после детонации
Телефон до утра: смартфоны связали с ожирением и депрессией у подростков
«Контролирует каждый его шаг»: мать уверена, что властная невестка разрушает ее семью
«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео