«Как Maybach стоит»: Иван Охлобыстин назвал причину отъезда зумеров из городов

Мария Гоманюк
Во многом представители молодого поколения исходят из практических соображений.

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Молодые люди все чаще начали переезжать из крупных городов в села и пригородные деревни из-за возможности удаленной работы и более доступного жилья. Об этом заявил актер и сценарист Иван Охлобыстин заявил в беседе с изданием Абзац.

По его словам, современные профессии во многих случаях уже не требуют ежедневного присутствия в офисе. Благодаря интернету человек может работать за компьютером не только в мегаполисе, но и в небольшом населенном пункте рядом с городом.

Охлобыстин отметил, что зумеры, исходя из практических соображений, будут выбирать жизнь в пригородных деревнях. Такой вариант, по его мнению, становится логичным для тех, кто может зарабатывать дистанционно и не привязан к конкретному рабочему месту.

«Они, разумеется, по здравому волеизъявлению приедут куда-то в пригородские деревни», — заявил он.

Отдельно артист обратил внимание на цены на жилье в больших городах. Он пояснил, что для молодых семей покупка дома за городом часто оказывается более разумным решением, чем квартира в мегаполисе.

Охлобыстин сравнил стоимость городского жилья с ценой автомобиля Mercedes-Maybach. По его мнению, на этом фоне дом в пригороде выглядит привлекательнее, особенно если работа позволяет не тратить время на ежедневные поездки в офис.

Актер назвал такой тренд положительным. Он подчеркнул, что переезд молодежи в села и пригороды может дать людям больше пространства для жизни и снизить зависимость от дорогого городского рынка недвижимости.

«Это же здорово», — подытожил актер.

