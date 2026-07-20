«В сети орудует псих»: Инстасамка стала жертвой блогера Сергея Косенко

Инстасамка обвинила блогера Косенко в создании трека с копией ее голоса через ИИ

Рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) обвинила блогера Сергея Косенко в создании с помощью ИИ копии ее голоса для трека. Об этом исполнительница рассказала в видео, опубликованном на своей странице в социальных сетях.

«В сети орудует вот такой псих, который выбирает себе жертв и буквально просто делает, что хочет. Это нормально? Просто чувак взял, загрузил в нейросети мой голос, сделал трек и просто тусуется под него», — возмутилась артистка.

Звезда пояснила, что встревоженные фанаты стали массово присылать ей видеоролики, на которых Косенко отдыхает на Миконосе под композицию с голосом, очень похожим на ее.

Сначала Инстасамка надеялась решить назревающий конфликт мирным путем — она подписалась на страницу блогера и демонстративно лайкала его публикации, ожидая, что его менеджеры свяжутся с ней для обсуждения совместной работы. Однако никаких шагов навстречу от команды Косенко не последовало.

Рэп-исполнительницу беспокоит не только произошедшее с ней, но и то, что подобная ситуация может повториться с другими людьми.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Инстасамка анонсировала совместную песню «ПОТИХОНЬКУ» с певицей MARGO (настоящее имя — Маргарита Овсянникова). Артистки опубликовали в социальных сетях короткое видео с фрагментом новой композиции и сообщили, что полный релиз состоится в ближайшее время.

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