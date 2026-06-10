«Ответ за вертолет»: Трамп подтвердил атаку на Иран

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров Срочная новость 46 0

Американские военные атаковали системы ПВО ИРИ возле Ормузского пролива.

Удары США по Ирану сегодня ночью — новости

Фото: Reuters/Nathan Howard

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп заявил об ударах по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что удары по Ирану стали ответной реакцией за вертолет, сбитый исламской республикой. Об этом он сообщил порталу ABC News.

«Это ответ на то, что они сделали с нашим вертолетом прошлой ночью», — сказал глава государства.

Американский лидер также подчеркнул, что действия военных США должны быть «очень сильными и мощными». По его словам, Вашингтон должен был отреагировать на этот инцидент.

«Я считаю, что дать ответ очень важно. Они сбили вертолет, и мы прямо сейчас даем ответ. … Я полагаю, что ответ должен быть очень сильным, очень мощным», — уточнил глава государства.

При этом Трамп подчеркнул, что не хочет возобновлять военную операцию против ИРИ, так как этот шаг может дорого обойтись Вашингтону. Он указал на то, что боевые действия привели бы в закрытию Ормузского пролива.

Ранее в Центральном командовании ВС США сообщили о нанесении ударов по Ирану. В ведомстве добавили, что атака на объекты исламской республики — реакция на сбитый вертолет Apache в Ормузском проливе. 

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.73
-1.53 82.78
-2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:21
«Даже дома задрожали»: взрыв в Кизилюрте напугал жителей соседних городов и сел
1:39
В МИД Ирана заявили о намерении ответить на атаку США
1:09
«Ответ за вертолет»: Трамп подтвердил атаку на Иран
0:57
«Ходячая энциклопедия»: Алексей Гуськов вспомнил ушедшего год назад Митту
0:35
ВС США начали наносить удары по Ирану
0:31
На стиле: Муцениеце показала редкое фото с матерью из Большого театра

Сейчас читают

Телефон до утра: смартфоны связали с ожирением и депрессией у подростков
«Контролирует каждый его шаг»: мать уверена, что властная невестка разрушает ее семью
Смех оказался полезен для мозга: ученые сравнили его с тренировкой для ума
«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео