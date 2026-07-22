США нанесли новые удары по Ирану
Атаки Вашингтона на объекты исламской республики продолжаются 11 ночь подряд.
Фото: www.globallookpress.com/U.S Navy/U.S. Navy
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Американская армия осуществила очередную серию ударов по территории Ирана. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
«Центральное командование США успешно завершило 11-ю серию ударов по Ирану», — говорится в сообщении.
В CENTCOM заявили, что военные США атаковали порты, склады с беспилотниками, военно-логистическую инфраструктуру и другие военные объекты на территории исламской республики.
В командовании также отметили, что действия Вашингтона направлены на дальнейшее ослабление военного потенциала Ирана, чтобы предотвратить «угрозы торговым судам» в Ормузском проливе.
Иранские СМИ сообщили о взрывах в нескольких городах страны. Под ударами оказались объекты вблизи Омидийе, Бехбехана и Тебриза.
Кроме того, сообщается о громких взрывах в городах Чабахар, Сирик и Бушер. Для отражения атак иранские военные задействовали системы противовоздушной обороны.
Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряженной. В июне стороны подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий завершение конфликта. Однако Вашингтон и Тегеран обвиняют друг друга в нарушении взятых на себя обязательств.
В начале июля США объявили о начале новых ударов по Ирану. В ответ исламская республика атакует американские военные объекты, расположенные в странах Ближнего Востока.
Ранее 5-tv.ru писал о предложении посредников в ирано-американских переговорах о прекращении боевых действий на десять дней.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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