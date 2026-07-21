Трамп заявил о возможном ударе США по новому ядерному объекту Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нанесет удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. Об этом американский лидер сообщил журналистам во время встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме.

Трамп заявил, что США намерены атаковать объект, о котором ранее сообщали неназванные источники американских СМИ. По его словам, Иран может пытаться восстановить объекты, связанные с ядерной программой.

«Мы абсолютно будем атаковать новый объект, о котором они (неназванные источники американской прессы. — Прим. Ред.) говорят», — высказался президент США.

Он также отметил, что американская сторона будет наносить удары по любым местам, где, по ее мнению, могут проводиться работы в сфере ядерного оружия.

«Мы нанесем удар по этому месту. По любому месту, где они хотя бы думают о ядерном (оружии. — Прим. Ред.), мы будем бить очень мощно», — подчеркнул американский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп заявил о недопустимости получения ядерного оружия «сумасшедшими» лидерами.

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