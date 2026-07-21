Трамп заявил о возможном ударе США по новому ядерному объекту Ирана

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 113 0

Американский лидер сообщил о готовности атаковать объекты, связанные с военной программой Тегерана.

Трамп заявил об ударе США по ядерному объекту Ирана

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нанесет удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. Об этом американский лидер сообщил журналистам во время встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме.

Трамп заявил, что США намерены атаковать объект, о котором ранее сообщали неназванные источники американских СМИ. По его словам, Иран может пытаться восстановить объекты, связанные с ядерной программой.

«Мы абсолютно будем атаковать новый объект, о котором они (неназванные источники американской прессы. — Прим. Ред.) говорят», — высказался президент США.

Он также отметил, что американская сторона будет наносить удары по любым местам, где, по ее мнению, могут проводиться работы в сфере ядерного оружия.

«Мы нанесем удар по этому месту. По любому месту, где они хотя бы думают о ядерном (оружии. — Прим. Ред.), мы будем бить очень мощно», — подчеркнул американский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп заявил о недопустимости получения ядерного оружия «сумасшедшими» лидерами.

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