Вторая волна: США атаковали системы ПВО и радары Ирана

США атаковали системы ПВО и радары Ирана

Американские военные наносят новые удары по территории Ирана. Об этом сообщает информационный портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника из США.

Удары наносятся при помощи ракет и беспилотных летательных аппаратов. По словам собеседника, американские ВС атакуют иранские радиолокационные комплексы, а также системы противовоздушной обороны (ПВО).

Атаку США на объекты в исламской республике подтвердили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, в Тегеране заявили о взрывах в городе Джаск в южной части страны и в портах Аббас и Кешм.

Сегодня ночью в Центральном командовании американских ВС объявили об атаке на Иран. Под ударами оказались портовые города и населенные пункты ИРИ. По словам президента США Дональда Трампа, действия Вашингтона стали ответной реакцией на сбитие военного вертолета Apache. Он подчеркнул, что Штаты должны были отреагировать на это. В МИД Ирана, в свою очередь, заявили, что не оставят без ответа удары Вашингтгона.

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