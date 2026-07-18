Иран атаковал главный ИИ-хаб США в Бахрейне

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 33 0

Военные исламской республики также поразили американский склад с беспилотниками и базы в Ираке.

Удар Ирана по ИИ-хабу США в Бахрейне — новости

Фото: www.globallookpress.com/Ashraf Amra

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по главному ИИ-хабу США, который находится на территории Бахрейна. Об этом сообщает местное агентства IRNA.

Объект был поражен десятками беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет в рамках 17-й волны операции «Наср-2». В издании заявили, что Вашингтон использовал ИИ-хаб с целью совершения военных преступлений.

Также иранские военные поразили склад с американскими дронами в Бахрейне. В агентстве подчеркнули, что большая часть беспилотников была уничтожена. Кроме того, Тегеран ударил по военным базам США в Ираке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как США 8 июля возобновили удары по территории Ирана. В Центральном командовании американских ВС заявили, что причиной атак стали нападения ИРИ на торговые суда в Ормузском проливе. Операция продолжается уже несколько суток.

В ответ Тегеран наносит удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Кроме того, власти страны заявляют, что Вашингтон отказывается соблюдать взятые на себя договоренности, достигнутые в ходе подписания меморандума о взаимопонимании.

Ранее советник верховного лидера ИРИ Мохсен Резаи заявил о готовности Ирана перейти в конфликте с США к наступательным действиям.

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