От обороны к наступлению: Иран пригрозил США полным уничтожением

Мохсен Резаи: Иран при продолжении ударов США перейдет в наступление

Если США продолжат наносить удары, то Иран перейдет в наступление. Об этом заявил советник верховного лидера исламской республики, генерал Мохсен Резаи в интервью местному агентству Tasnim.

«При сохранении атак США в ближайшие два-три дня вооруженные силы Ирана перейдут от фазы сдерживания и возмездия к этапу «полного вторжения и уничтожения», — сообщил он.

По его словам, Тегеран в таком случае будет наносить удары по американским военным объектам, а также преследовать солдат ВС США «за пределами политических границ».

Резаи подчеркнул, что Иран занимал оборонительную позицию, чтобы не допустить расширения конфликта на весь Ближний Восток. Однако генерал уверен, что Вашингтон целенаправленно делает ставку на обострение ситуации в регионе.

«США должны понимать, что стратегия истощения посредством конфликта и переговоров зашла в тупик», — добавил он.

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