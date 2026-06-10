FРV-дроны против позиций ВСУ на херсонском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 44 0

Высокая эффективность работы наших беспилотных расчетов достигается благодаря поражению целей на значительных удалениях.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мирный; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Операторы FPV-дронов подразделения войск БпС десантного соединения из состава группировки войск «Днепр» в ходе разведывательно-поисковых действий выявили укрепленные позиции украинских формирований в Херсонской области. Координаты целей были незамедлительно переданы расчетам ударных беспилотных летательных аппаратов. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

«В основном работаем по блиндажам и дотам. Бывают срочные вылеты по движущимся целям, например, по автомобилям или другой технике. Также отрабатываем по вражеским дронам типа „Баба-яга“. Как только поступает команда, сразу вылетаем. Чаще всего работаем ночью: когда над нашими позициями появляется „Баба-яга“, разведчики ее фиксируют, подают сигнал, и мы поднимаем в воздух дроны со сбросами. Обнаружив цель, сбрасываем на нее боевой комплект. В последнее время основными целями стали пикапы, осуществляющие ротацию или подвоз боеприпасов. Противник тоже действует преимущественно в темное время суток, видя, что в небе много наших „птиц“, и активно маскируется», — рассказал оператор FPV-дрона с позывным «Хакер».

В результате точных попаданий ударных FPV-дронов позиции противника были полностью разрушены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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