Последняя капля для принца Уильяма: почему он не смог простить брата Гарри

RadarOnlinе: принц Уильям разорвал отношения с Гарри из-за слов о своей жене

Принц Уильям окончательно разочаровался в отношениях с младшим братом Гарри после публикации его мемуаров «Запасной». Об этом написало издание RadarOnline.

По данным источника, особенно болезненной для наследника британского престола стала не критика в свой адрес, а фрагменты, в которых Гарри описывал его жену Кейт Миддлтон как холодную и равнодушную.

Тему конфликта между братьями обсудили в подкасте The Royals Uncensored. Один из участников спросил бывшего главного редактора People и Us Weekly Дэна Уэйкфорда, был ли в истории с мемуарами момент, который настолько задел Уильяма, что он не смог с ним смириться.

На это Уэйкфорд ответил, что главным ударом для Уильяма стало не само обсуждение семьи, а то, как Гарри представил Кейт в своей книге. По словам журналиста, именно эти эпизоды заставили принца Уильяма прийти к выводу, что отношения с братом безвозвратно испорчены и продолжать эту драму он больше не планирует.

Как отметил Уэйкфорд, Уильям, вероятно, смог бы перенести претензии в свой адрес. Однако нападки на супругу стали для него последней каплей.

В мемуарах Гарри описал несколько ситуаций с участием Кейт, которые произошли перед его свадьбой с Меган Маркл в 2018 году. В частности, он утверждал, что Кейт якобы довела Меган до слез из-за спора по поводу платьев подружек невесты. По версии Гарри, супруга Уильяма потребовала полностью переделать наряды всего за несколько дней до церемонии.

После выхода книги отношения между принцем Уильямом и принцем Гарри стали более напряженными. При этом главным препятствием для примирения называют не только публичные откровения Гарри, но и то, что они затронули Кейт Миддлтон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кейт Миддлтон доводит Меган Маркл до раздражения.

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