Express: Меган Маркл манипулирует королем Карлом при помощи детей

Меган Маркл подверглась критике за попытки использовать своих детей, принца Арчи и принцессу Лилибет, в качестве инструмента влияния на британского короля Карла III. Об этом сообщило Express.

Герцог и герцогиня Сассекские 10 июля посетили частную резиденцию монарха Хайгроув-хаус в Глостершире. Однако, по мнению королевских экспертов, это воссоединение вряд ли продиктовано искренними семейными чувствами со стороны Меган.

Редактор Сара-Луиз Робертсон выразила мнение, что за этим стоят финансовые интересы.

«В конце концов, у этой пары все всегда сводится к финансам. Деньги не потекли рекой, как Меган себе представляла во время подготовки к „Мегзиту“. Казна пустеет. Меган расчетлива и хочет выслужиться перед королем, потому что им нужны его ресурсы. Как же это сделать? У них есть дар в виде внуков. Этих детей выставили перед королем как морковку перед ослом, чтобы удержать его на своей стороне. Это звучит как манипуляция», — отметила она.

Специалисты отмечают разительную разницу между мотивами супругов. Если принц Гарри действительно стремится к примирению и тоскует по родине, то его жена, вероятно, преследует иные цели.

«В течение последнего года Гарри очень хотел вернуться в Великобританию. Он скучает по Англии. Калифорнийская мечта надоела ему гораздо раньше, чем Меган. На самом деле она не разочарована в жизни в США, она хочет продолжать там жить, но при этом иметь влияние благодаря связям с королем и деньги, которые за этим стоят», — отметила Робертсон.

По мнению эксперта, герцогиня Сассекская сознала масштаб упущенных возможностей из-за отказа от королевских привилегий ради голливудской карьеры, которая в итоге не сложилась.

Прошлые заявления Меган о том, что она больше никогда не вернется в Британию, теперь кажутся забытыми на фоне экономических трудностей пары. В британских медиа отмечают, что использование семилетнего Арчи и пятилетней Лилибет в качестве «разменной монеты» выглядит особенно цинично.

Владелец платформы TalkTV Марк Долан назвал возвращение Меган в Британию глубоко символичным жестом, который еще пару лет назад никто не мог предсказать.

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