«В этом проблема»: Каллас объяснила, почему ЕС не ужесточает санкции против Израиля

Кая Каллас: в ЕС нет единства в вопросе ужесточения санкций против Израиля

В Европе сегодня объяснили, почему ЕС отказывается ужесточать санкции против Израиля. Сделала это глава евродипломатии Кая Каллас в интервью ирландскому телеканалу.

«У нас нет единства. В этом проблема. Мы сделали ряд предложений, но некоторые из них требуют единогласного одобрения, некоторые — одобрения квалифицированного большинства. Но даже этого у нас нет, потому что есть страны, выступающие против», — заявила Кая Каллас.

По словам Каллас, выработать единую позицию по Ближнему Востоку для стран Евросоюза значительно сложнее, чем, например, по России и Украине. И все дело якобы в историческом контексте, который по-разному воспринимается европейскими столицами.

В результате идея ужесточения ограничений против Израиля не получила широкой поддержки внутри союза. За более жесткие меры открыто выступили только Ирландия, Испания и Словакия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.