Черный список ЕС: кто вошел в новый пакет санкций против России

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 194 0

Обновленный перечень поставил рекорд в санкционной практике.

Кто вошел в новый пакет санкций Евросоюз против России

Фото: Reuters/Yves Herman

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В новый пакет санкций ЕС против России вошли Александр Маршал и Михаил Дегтярев

Евросоюз обнародовал список физических и юридических лиц из России, попавших под ограничения, предусмотренные 21-м пакетом санкций. Постановление Совета ЕС с перечнем граждан и организаций опубликовано в «Официальном журнале» союза.

Новые ограничительные меры коснулись 48 физических лиц и около 170 организаций. Общее число фигурирующих в черном списке Брюсселя лиц достигло 3,1 тысячи, что стало рекордом в санкционной практике ЕС.

В списке оказались бизнесмен Михаил Гуцериев, министр спорта России Михаил Дегтярев, помощник президента РФ Владимир Мединский, певец Александр Маршал, президент российской Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили, президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович и другие лица.

Кроме того, под санкции попали несколько российских банков, включая «Зенит», МТС-банк, «Ак-Барс», «Уралсиб» и ДОМ. РФ. Также ограничения затронули компании «Интер РАО», «Селигдар» и ряд нефтеперерабатывающих заводов страны.

Ранее 5-tv.ru писал о согласовании представителями стран-членов Евросоюза очередного пакета антироссийских ограничений.

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