Минобороны заявило о нанесении высокоточного удара по центру разработки БПЛА под Киевом

Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, целью атаки стал объект, на котором проводилась демонстрация беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Среди представленной техники были как украинского, так и иностранного производства, включая перспективные образцы.

В Минобороны подчеркнули, что данные дроны предназначены для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России.

«В момент удара на данном объекте находились ведущие разработчики и производители БпЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, непосредственно планирующих и осуществляющих удары по российской территории», — говорится в сообщении.

Удар был осуществлен с использованием высокоточного оружия большой дальности. Информация о последствиях и потерях на месте происшествия на данный момент уточняется.

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