Особый статус и новые гарантии: Путин подписал указ о поддержке учителей

Владимир Путин поручил усовершенствовать требования к нагрузке на учителей

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий дополнительные меры государственной поддержки для российских педагогов. Документ опубликован 20 июля на официальном портале правовых актов.

Согласно указу, нововведения направлены на повышение престижа учительской профессии, а также создание более комфортных условий для профессиональной деятельности работников сферы образования.

Кроме того, глава государства поручил правительству пересмотреть действующие требования, касающиеся режима рабочего времени педагогов и объема их учебной нагрузки.

Тема особого статуса учителя ранее уже поднималась на федеральном уровне. В конце июня Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия», предложившей законодательно закрепить такой статус.

При этом президент подчеркнул, что речь не должна идти о формальном решении.

По словам главы государства, особый статус должен сопровождаться дополнительными мерами поддержки и расширением возможностей для профессионального развития людей, которые посвятили свою жизнь обучению и воспитанию подрастающего поколения.

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