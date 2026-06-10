Путин заявил, что противники России не гнушаются терактами

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Срочная новость 42 0

С таким заявлением выступил российский лидер.

Фото, видео: © РИА Новости/Валерий Шарифулин; 5-tv.ru

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Противники России не останавливаются перед террористическими актами на территории страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, которое прошло в режиме видеоконференции.

Российский лидер привел в пример удар по Старобельску, в котором украинские боевики атаковали общежитие студентов педагогического колледжа. По словам президента, такие действия подтверждают необходимость усилить меры безопасности.

«Наши противники не останавливаются перед террористическими актами», — сказал Путин.

Глава государства обратился к руководителям спецслужб и всех силовых структур. Он поручил усилить антитеррористическую защиту и безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре.

«Прошу оперативно провести соответствующую работу», — подчеркнул президент России.

Особое внимание Путин потребовал уделить летним каникулам. По его словам, в этот период необходимо надежно защитить детские центры, лагеря и здравницы.

«В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы», — заявил глава государства.

К тому же президент отметил, что вопросы безопасности детей власти поднимают каждый год перед летним сезоном. Однако, как подчеркнул Путин, эта работа остается многоплановой и требует максимальной ответственности от всех профильных ведомств.

«Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью», — добавил он.

Путин также обратил внимание на действия европейских правящих элит, которые, по его словам, вводят санкции против организаций, в которых российские дети проводят лето и набираются сил. Президент назвал такие решения абсурдными.

«Чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается», — сказал Путин.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Путин потребовал усилить антитеррористическую работу спецслужб.

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