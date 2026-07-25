Путин: Россия и Казахстан продолжают укреплять стратегическое партнерство

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 72 0

Об этом говорит рост взаимной торговли.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Отношения России и Казахстана продолжают укрепляться и сохраняют стратегический характер. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Омске на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

«Отношения наши развиваются, развиваются успешно. Они действительно — не на словах, а на деле — носят стратегический характер», — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, главным подтверждением этого остается рост взаимной торговли. В 2025 году товарооборот между странами достиг почти 28 миллиардов долларов, а за первые пять месяцев текущего года увеличился еще более чем на четыре процента.

Путин также отметил, что прочную основу для дальнейшего сотрудничества создают инвестиции. Сейчас российский бизнес участвует примерно в 70 совместных проектах. Россия остается крупнейшим инвестором в экономику Казахстана, а взаимодействие развивается сразу по нескольким направлениям — от металлургии и машиностроения до энергетики и фармацевтики.

Отдельное внимание президент уделил гуманитарным связям. Он напомнил, что тысячи граждан Казахстана получают образование в российских вузах, а в Омске уже открыт филиал Государственного университета Казахстана. Кроме того, российским студентам предоставлено 100 государственных стипендий для обучения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили развитие стратегического партнерства, совместные торгово-экономические и энергетические проекты, а также итоги визитов и внимание к дальнейшему укреплению межгосударственных отношений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.03
-0.37 88.89
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:59
Квентина Тарантино пригласили на юбилейную «Гонку Героев» в Менделеевске
20:41
Собянин: за неделю в сторону Москвы направили 1401 беспилотник
20:20
Более 40 препятствий и 15 тысяч участников: как проходит юбилейная «Гонка Героев»
19:57
В Индонезии потерпел крушение скоростной катер с туристами
19:30
В России представили первый мультимедийный спектакль «Анна Каренина»
19:00
Подростковый бунт: как наладить контакт со взрослеющей дочерью

Сейчас читают

«Как я задолбалась»: Лера Кудрявцева пожаловалась на отпуск во Франции
«Сунули в фильмы»: Юрий Лоза раскритиковал актерские способности Анны Пересильд
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека
Поздняя любовь Шуфутинского: как молодая танцовщица покорила сердце шансонье

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео