Путин: Россия и Казахстан продолжают укреплять стратегическое партнерство

Отношения России и Казахстана продолжают укрепляться и сохраняют стратегический характер. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Омске на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

«Отношения наши развиваются, развиваются успешно. Они действительно — не на словах, а на деле — носят стратегический характер», — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, главным подтверждением этого остается рост взаимной торговли. В 2025 году товарооборот между странами достиг почти 28 миллиардов долларов, а за первые пять месяцев текущего года увеличился еще более чем на четыре процента.

Путин также отметил, что прочную основу для дальнейшего сотрудничества создают инвестиции. Сейчас российский бизнес участвует примерно в 70 совместных проектах. Россия остается крупнейшим инвестором в экономику Казахстана, а взаимодействие развивается сразу по нескольким направлениям — от металлургии и машиностроения до энергетики и фармацевтики.

Отдельное внимание президент уделил гуманитарным связям. Он напомнил, что тысячи граждан Казахстана получают образование в российских вузах, а в Омске уже открыт филиал Государственного университета Казахстана. Кроме того, российским студентам предоставлено 100 государственных стипендий для обучения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили развитие стратегического партнерства, совместные торгово-экономические и энергетические проекты, а также итоги визитов и внимание к дальнейшему укреплению межгосударственных отношений.

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