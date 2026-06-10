Путин потребовал усилить антитеррористическую работу спецслужб

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 44 0

В период летних каникул глава государства обязал надежно защитить детские центры.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин поставил задачу нарастить усилия в антитеррористической борьбе. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства.

«Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре», — сказал российский лидер.

Особое внимание президент акцентировал на обеспечении безопасности детей.

«Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью. Но мы каждый год, каждое лето обращаемся в целом к этим вопросам, вопросам обеспечения безопасности детей», — заявил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) заявил о сохраняющейся высокой вербовочной активности украинских спецслужб и неонацистских организаций. По его словам, злоумышленники нацелены на вовлечение граждан России, в первую очередь молодежи, в подготовку и совершение терактов и диверсий, сбор информации о военных объектах, личном составе и технике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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